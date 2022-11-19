В Хмельницкой области 40-тысячный город-спутник АЭС остался без электричества: что известно

Свет есть только на объектах критической инфраструктуры.

Город-спутник Хмельницкой АЭС – Нетешин – в субботу, 19 ноября, полностью оказался без электроэнергии. К сети подключена только критическая инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

"Произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло аварийное отключение света в связи с перегрузкой электросети. Свет подают только к критической инфраструктуре: медсанчасть. Кроме того, есть подача воды в городе.

К слову, город уже оставался без электричества и воды из-за ракетных ударов российской армии 22 октября. К слову, в селе Нетишин проживает около 40 тыс. человек.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что украинцам нужно готовиться к самому худшему. По его словам, отключения электроэнергии могут быть очень продолжительными.

В свою очередь, аналитик энергетических рынков Максим Белявский говорит, что в Украине могут начать отключать электроэнергию на 8 часов за раз. Такая ситуация может занять неделю и больше.

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