В Хмельницкой области 76-летний сосед совершил сексуальное насилие над 9-летней девочкой

Пенсионеру грозит до 10 лет заключения.

В Хмельницкой области 76-летний мужчина подозревается в сексуальном насилии над 9-летней девочкой.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Следствие установило, что пенсионер дружил с матерью 9-летней девочки и проживал неподалеку, совершил сексуальное насилие в отношении ребенка. Об этом стало известно матери ребенка, который и обратилась в полицию.

"Сообщено о подозрении 76-летнему жителю Хмельницкого района по факту сексуального насилия, совершенного в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 153 УКУ)", – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в РФ житель Якутска изнасиловал 5-летнюю девочку в прямом эфире Chatroulette.

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