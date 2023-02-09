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В Хмельницкой области 9 февраля не будут выключать свет: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Хмельницкой области 9 февраля не будут выключать свет: что известно

Фото: УНИАН

В случае очередных атак замеры могут быть отменены.

В четверг, 9 февраля, в Хмельницкой области не будут выключать электричество. В регионе – режимный день: энергетики будут осуществлять режимные замеры.

Об этом сообщили на сайте "Хмельницкоблэнерго".

"Энергетики будут фиксировать реальный уровень потребления электроэнергии потребителями области без почасовых отключений или других ограничений", — отмечают энергетики.

Отмечается, что результаты измерений будут использовать НЭК "Укрэнерго" для определения разрешенной величины нагрузки, то есть лимита на область.

Вместе с тем, энергетики отмечают, что в случае очередных атак замеры могут отменить. "Почасовые отключения или другие ограничения не будут применяться, но отсутствие технологических нарушений или аварий гарантировать невозможно", — говорится в сообщении облэнерго.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления. Однако будут ли действовать графики отключений света, будет зависеть от действий России. В теплое время года потребление электроэнергии меньше, из-за чего и меньшие риски отключения света, говорят в Минэнерго.

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Дата публикации
Просмотры
298
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