В Хмельницкой области археологи нашли уникальные остатки поселения скифов: как они выглядят (фото)

По словам историков, находка — важная часть истории города.

В Хмельницкой области археологи во время раскопок обнаружили скифское поселение. Историки нашли остатки предметов быта, рыболовное оборудование, а также части фундамента и стены старинной постройки.

Об этом рассказал руководитель Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции государственного предприятия "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба" Института археологии НАН Украины Павел Нечитайло, пишет Укринформ.

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Как стало известно, раскопки проходили в городе Городок в Хмельницком районе. Поселение, которое обнаружили археологи, по их словам — выдающаяся для городского контекста и исследования малых городов находка.

"Это не разрушенный слой раннескифского времени, обнаруженный под колокольней костела святой Анны. Это большая удача и важный штрих для истории города. Вместе с керамикой раннескифского времени мы нашли фрагмент рыболовного грузила на сетку. Это интересный факт, что 2300 лет назад там, где позже появилась колокольня костела святой Анны, жили люди и ловили рыбу еще до Геродота", — отметил Павел Нечитайло.

Укринформ

Там же историки обнаружили остатки каменного замка: его стены и фундамент.

"Замок разобрали практически до фундамента, но сохранились некоторые фрагменты стен, которые вместе с частями фундаментов достигают более двух метров. Ситуация с городским замком очень плачевная. Мало того, что его разобрали в конце XVIII века, так это еще и зона городской застройки, вся та гора многократно перекопана и перестроена, а после войны там еще и сделали дорогу на Хмельницкий. То есть то, что сейчас нашли какие-то каменные укрепления, это просто глас Божий", — добавил Павел Нечитайло.

Напомним, что при установлении флагштока в Коростене было разрушено поселение ХII веках и обнаружены останки мамонта.

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