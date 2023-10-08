В Хмельницкой области автомобиль скатился со склона и насмерть переехал женщину

На Хмельнитчине ненадежно запаркованный автомобиль скатился со склона и переехал 61-летнюю женщину. От травм пострадавшая погибла на месте.

Как сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области, авария произошла в селе Гатна.

"43-летний хмельнитчанин ненадлежащим образом припарковал на наклонном участке свой автомобиль Volkswagen Golf. Как следствие, транспортное средство скатилось со склона и смертельно травмировало 61-летнюю женщину", — добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы. Подозрение по этому делу пока никому не вручали, полиция устанавливает детали инцидента.

Напомним, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще двое, среди них пятилетний ребенок — травмировались.

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