В Хмельницкой области больница взяла кредит, чтобы выплатить зарплату медикам

Обещанного финансирования не дождались.
Славутская городская больница (Хмельницкая область) взяла кредит в банке, чтобы рассчитаться с работниками.
Об этом сообщили на официальном сайте Славутского городского совета со ссылкой на слова директора Славутской городской больницы Леонида Радзивилюка.
По состоянию на 7 февраля больница не получила договора на финансирование в 2022 году с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий.
"Поскольку 7 число — крайний срок выплаты заработной платы работникам, поэтому для недопущения задолженности принято решение воспользоваться услугой краткосрочного кредита и выплатить заработную плату работникам больницы", — сообщил директор больницы.
Ранее стало известно, что указом президента Владимира Зеленского минималка для врача должна составлять 20 тысяч, медсестры – 13,5 тысяч гривен. Однако во многих больницах не получили вообще никакого жалованья. Главные врачи утверждают, что их счета пусты и они не знают свой бюджет на следующий год. А чтобы выплатить повышенную зарплату, им придется увольнять персонал, экономить на закупках лекарства или сокращать медикам рабочий график.
Читайте также: