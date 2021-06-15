В Хмельницкой области брат до смерти забил старшего брата металлическим совком и топорищем

Между мужчинами возник спор, во время которого младший убил старшего.

В с. Ставищаны Хмельницкой области родной брат забил до смерти своего старшего брата. Событие произошло в субботу, 12 июня, около 21:30 часа.

Об этом информирует полиция Хмельницкой области.

"Во время совместного распития спиртного между родными братьями началась словесная перепалка, в ходе которой младший нанес телесные повреждения металлическим совком и деревянным топорищем в область головы старшему брату, которые в дальнейшем привели к смерти 69-летнего мужчины. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

На следующий день потерпевшего нашли соседи, которые вызвали скорую и полицию. К сожалению, мужчина на тот момент уже был мертв.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признал свою вину. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина заказал "киллера", чтобы убить свою бывшую возлюбленную. Теперь за это он предстанет перед судом.

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