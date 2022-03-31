В Хмельницкой области церкви постепенно выходят из состава УПЦ Московского патриархата

Переходы проходят в разных общинах региона.
В Хмельницкой области четыре прихода, принадлежавших к Московскому патриархату, перешли в подчинение Православной церкви Украины.
Об этом сообщили в Facebook прихода "Преображения Господне".
Отмечается, что в Ярмолинецком районе приходы Московского патриархата, что в селах Корытная, Москалевка, Кадиевка, Волудринцы, Верховцы (перешли вместе с настоятелем отцом Иваном Пелихом) и село Сосновка, которое перешло в ПЦУ без священника.
К слову, неделей ранее к Поместной церкви Украины присоединились и села Старосинявской общины – Алексеевка, Пилява, Николаевка, Адамполь и Новая Синявка, сообщил благочинный Старосинявской общины Олег Макаровский.
Следует отметить, что в марте решили покинуть УПЦ Московского патриархата и перейти в Православную Церковь Украины приход в селе Дворец Изяславского района.
Как сообщалось, во Львовской области две церковные общины вышли из-под власти Московского патриархата.
Напомним, российское вторжение несет разрушение церквям, мечетям, синагогам и религиозным образовательным учреждениям в разных регионах Украины.
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