В Хмельницкой области церкви постепенно выходят из состава УПЦ Московского патриархата

В Хмельницкой области церкви постепенно выходят из состава УПЦ Московского патриархата

Переходы проходят в разных общинах региона.

В Хмельницкой области четыре прихода, принадлежавших к Московскому патриархату, перешли в подчинение Православной церкви Украины.

Об этом сообщили в Facebook прихода "Преображения Господне".

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Отмечается, что в Ярмолинецком районе приходы Московского патриархата, что в селах Корытная, Москалевка, Кадиевка, Волудринцы, Верховцы (перешли вместе с настоятелем отцом Иваном Пелихом) и село Сосновка, которое перешло в ПЦУ без священника.

К слову, неделей ранее к Поместной церкви Украины присоединились и села Старосинявской общины – Алексеевка, Пилява, Николаевка, Адамполь и Новая Синявка, сообщил благочинный Старосинявской общины Олег Макаровский.

Следует отметить, что в марте решили покинуть УПЦ Московского патриархата и перейти в Православную Церковь Украины приход в селе Дворец Изяславского района.

Как сообщалось, во Львовской области две церковные общины вышли из-под власти Московского патриархата.

Напомним, российское вторжение несет разрушение церквям, мечетям, синагогам и религиозным образовательным учреждениям в разных регионах Украины.

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