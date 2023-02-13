В Хмельницкой области четверо рыбаков провалились под лед: двое погибли (фото)

Спасатели достали тела погибших.
В Хмельницкой области четверо рыбаков провалились под лед. Спасателям удалось спасти двоих, остальные погибли.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.
По информации спасателей, в воскресенье утром из водоема в селе Стреков Вовковинецкой теробщины достали тела двух мужчин 1961 и 1964 года рождения.
"В Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного отделения полиции о том, что на поверхности водоема обнаружены тела двух рыбаков без признаков жизни. Поэтому необходима помощь чрезвычайников в изъятии погибших из воды. Бойцы ГСЧС с помощью надувной лодки и веревки достали тела двух мужчин и передали их правоохранителям для установления причин и обстоятельств гибели", — говорится в сообщении.
Напомним, в Ровно провалился под лед и погиб 14-летний подросток. Парень праздновал свой день рожденья в день трагедии.
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