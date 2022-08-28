В Хмельницкой области двое бывших узников пытали мужчину раскаленным утюгом

На Хмельнитчине осужденные мужчины напали на знакомого с раскаленным утюгом.
За совершенное злоумышленники получили семь с половиной и восемь лет тюрьмы.
Об этом сообщили в Хмельницкой области.
В полицию обратился житель поселка Понинка. Заявитель сообщил, что двое его знакомых напали на него и ограбили.
"Ранее судимые местные жители в возрасте 28 и 33 лет после распития спиртного в доме пострадавшего напали на хозяина дома, нанесли ему телесные повреждения раскаленным утюгом и похитили у него телевизор, мобильный телефон, банковскую карточку, а также паспорт. После совершенного злоумышленники скрылись", – рассказали в полиции.
Правоохранители оперативно установили личности нападающих и задержали их. Во время санкционированного обыска в квартире одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество.
Им назначили наказание в виде семи с половиной и восьми лет заключения.
Ранее стало известно, что в Хмельницкой области трое мужчин избили до смерти товарища.
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