В Хмельницкой области еще две церкви вышли из состава Московского патриархата: уже более десяти обращений

В Шепетовском районе Хмельницкой области две религиозные общины, принадлежавшие Московскому патриархату, перешли в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, всего в областную военную администрацию уже обратилось 13 религиозных общин из Хмельницкого района, которые будут продолжать свою деятельность в статусе независимых православных общин.

"То есть эти религиозные общины выходят из-под влияния РПЦ", — подчеркнул он.