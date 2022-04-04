В Хмельницкой области еще две церкви вышли из состава Московского патриархата: уже более десяти обращений

Переходы проходят в разных общинах региона.
В Шепетовском районе Хмельницкой области две религиозные общины, принадлежавшие Московскому патриархату, перешли в Православную церковь Украины.
Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
Кроме того, появилась информация о решении перехода религиозных общин в Православную церковь Украины еще в 18 населенных пунктах Хмельницкого и Шепетовского районов.
Как сообщалось, во Львовской области две церковные общины вышли из-под власти Московского патриархата.
Напомним, российское вторжение несет разрушение церквям, мечетям, синагогам и религиозным образовательным учреждениям в разных регионах Украины.