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В Хмельницкой области еще две церкви вышли из состава Московского патриархата: уже более десяти обращений

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В Хмельницкой области еще две церкви вышли из состава Московского патриархата: уже более десяти обращений

Pexels

Переходы проходят в разных общинах региона.

В Шепетовском районе Хмельницкой области две религиозные общины, принадлежавшие Московскому патриархату, перешли в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Кроме того, появилась информация о решении перехода религиозных общин в Православную церковь Украины еще в 18 населенных пунктах Хмельницкого и Шепетовского районов.

Как сообщалось, во Львовской области две церковные общины вышли из-под власти Московского патриархата.

Напомним, российское вторжение несет разрушение церквям, мечетям, синагогам и религиозным образовательным учреждениям в разных регионах Украины.

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