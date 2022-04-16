В Хмельницкой области еще три общины вышли из состава Московского патриархата

В Хмельницкой области еще три общины вышли из состава Московского патриархата

Священник одной общины отказался от перехода в УПЦ.

В Хмельницкой области религиозные общины продолжают покидать Московский патриархат: на днях в Православную церковь Украины присоединилось несколько приходов.

О выходе из Московского патриархата сообщили Чемеровецкому обществу.



Религиозная община церкви Рождества Христова на собрании приняла решение о выходе из состава УПЦ МП. Настоятель храма и прихожане решили перейти в подчинение поместной автокефальной Украинской православной церкви.



Покинула Московский патриархат и приход в Староконстантиновском районе, сообщает местное издание unas.news. Религиозная община сел Великие Мацевичи, Малые Мацевичи и Круча объявила о принятии прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Православную церковь Украины. Общество получило официальный Указ о приеме прихода в УПЦ.



Впрочем, настоятель не поддержал решение прихожан. Он остался без работы в приходе. А служить в общине будет священник-переселенец.



Также к Православной церкви Украины присоединился приход села Копистин. На днях состоялось собрание жителей, где единогласно было принято решение. Отец Сергий его поддержал и останется настоятелем церкви в Копыстине и дальше.

Как сообщалось, в УПЦ МП требуют созвать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла. Московский патриарх откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины и проповедует доктрину "русского мира".

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