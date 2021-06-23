В Хмельницкой области грузовик переехал мужчину, который стоял у припаркованного авто

Причины ДТП расследует полиция.
В поселке Сатанов Хмельницкой области во вторник, 22 июня, грузовик переехал 67-летнего мужчину, который стоял возле своего припаркованного автомобиля.
Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
Известно, что мужчина стоял на обочине дороги возле своего припаркованного автомобиля. Его сбил грузовик. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, однако он скончался в больнице.
В полиции открыли производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, на Прикарпатье двое 18-летних ребят погибли после столкновения с грузовиком.