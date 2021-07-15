В Хмельницкой области грузовик протаранил опору железнодорожного моста: водителя вырезали спасатели (фото)

Водитель фуры получил серьезные травмы в ДТП.

В г. Каменец-Подольский Хмельницкой области 15 июля в 1:44 грузовик протаранил опору железнодорожного моста.

Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.

По данным спасателей, грузовик при неустановленных обстоятельствах врезался в железнодорожный мост при въезде в город, на улице Хмельницкое шоссе. На место происшествия вызвали спасателей, которые вырезали водителя из разбитого автомобиля. Пострадавшего передали медикам. По предварительным данным, мужчина получил серьезные травмы.

Правоохранители расследуют обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Ровенской области перевернулся грузовик, который перевозил кур. Также в Киеве проспект Победы сковала масштабная авария с фурой.

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