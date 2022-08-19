В Хмельницкой области грузовик раздавил легковушку: двое погибших

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге сообщением "Голосков — Лука Барская" недалеко от г. Деражня.

На дороге не разминулись грузовик и легковой автомобиль.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, произошло столкновение автомобиля "Фольксваген Пассат" под управлением 29-летнего жителя г. Деражня и грузовика "ЗИЛ", за рулем которого находился 43-летний житель с. Ярославка.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка от полученных травм погибли на месте.

По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, вблизи села Сосонка Винницкого района в аварии погибли супруги. Они ехали в легковушке "ВАЗ", столкнувшейся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

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