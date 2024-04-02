В Хмельницкой области хотели мобилизовать мужчину с гепатитом С: что решил суд

На суде мужчина утверждал, что хочет служить в ВСУ.

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, у которого диагностировали гепатит С, однако ВВК сочла его пригодным к мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Нетишинского райсуда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина в июле 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. Впоследствии он дважды получал повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он сообщил, что "имел желание пойти служить и попросил врачей не указывать имеющееся у него заболевание гепатитом С в заключении комиссии". Подсудимый отметил, что за первой повесткой не пришел в ТЦК, поскольку "ошибся с датой отправления". В октябре 2023 года он не пришел в ТЦК, потому что сделал прививку и ему стало плохо. Об этом подсудимый сообщал сотрудникам ТЦК и обращался к семейному врачу.

"В настоящее время он продолжает лечиться, так как намерен идти служить. Кроме того, отметил, что с 2020 года проходит курсы заместительной терапии по метадоновой программе", — говорится в объяснении мужчины.

Согласно справке военно-врачебной комиссии №691 от 20.07.2023, усматривается, что мужчина при наличии диагноза "вирусный гепатит С" безжелтушная форма без нарушений функции печени — пригоден к военной службе.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, Жорин заявил о "крайне опасной" ситуации с мобилизацией в Украине.

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