В Хмельницкой области иномарка влетела в металлический отбойник: водителю стало плохо за рулем

В Хмельницкой области на трассе "Староконстантинов-Полонное" произошла смертельная авария.

Автопроисшествие произошло около 16:30 во вторник, 13 сентября, в Шепетовском районе. Легковой автомобиль въехал прямо в металлический отбойник. Часть отбойника пробила лобовое стекло автомобиля и вылезла из другой стороны.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что рулем Skoda Octavia был 46-летний водитель. Человек не справился с управлением и погиб на месте аварии. По предварительной информации, причиной аварии могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя.

Автомобиль с места происшествия правоохранители изъяли. По данному факту следователи приступили к производству. Следствие продолжается.

Как сообщалось, во Львовской области в ночь на 5 сентября произошла смертельная авария. В ДТП погиб 30-летний мужчина, ехавший в автомобиле Škoda.

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