В Хмельницкой области из-за буллинга в школе директор пойдет под суд: в чем обвиняют педагога

В Хмельницкой области из-за буллинга в школе директор пойдет под суд: в чем обвиняют педагога

Об указанном случае директор должен сообщить в полицию, но не сделал этого.

В Каменец-Подольском районе полицейские составили админпротокол на директора школы. Его обвиняют в том, что он не сообщил о случае буллинга.

Об этом в четверг, 30 сентября,сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

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"В августе этого года суд привлек к ответственности мать десятилетнего школьника, который совершал систематическую травлю своего одноклассника. Мать мальчика, который потерпел буллинг, неоднократно обращалась к директору школы с просьбой принять меры, однако, результата так и не было. После этого женщина обратилась с письменным заявлением в полицию ", — говорится в сообщении.

Об указанном случае директор должен был сообщить в полицию, но не сделал этого. Свою вину он признал, а несообщение о буллинге мотивировал тем, что данную должность на следующий учебный год занимать не будет и решение относительно проблемных ситуаций в школе будет принимать уже новый директор.

Отмечается, что сразу же после принятия решения судом о подтверждении факта буллинга в школе, в отношении директора были оформлены админматериалы по ч. 5 ст. 173-4 КУоАП (несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса) и направлено в суд для дальнейшего принятия решения.

Напомним:

В Запорожье набирает обороты образовательный скандал. Директора сельской школы суд признал виновной в буллинге, но она до сих пор остается в должности. В то же время родителям 5-классника, которые решились подать на педагога иск в суд, наоборот, рекомендуют забрать ребенка из учебного заведения.

но она до сих пор остается в должности. В то же время родителям 5-классника, которые решились подать на педагога иск в суд, наоборот, рекомендуют забрать ребенка из учебного заведения. А в Полтавской области Полтавский районный суд закрыл административное дело в отношении травли учительницей Щербановского лицея ученика 9 класса. Судья не усмотрел в действиях педагога состава правонарушения.

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