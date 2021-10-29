В Хмельницкой области из-за ДТП с молоковозом погиб 4-летний мальчик: как накажут водителя

В Хмельницкой области из-за ДТП с молоковозом погиб 4-летний мальчик: как накажут водителя

Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Вблизи с. Бережанка Чемеровецкой тергромады Хмельницкой области в ДТП погиб 4-летний мальчик. 29 октября полиция завершила следствие и передала дело в суд.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

По данным следствия, авария произошла еще в августе 2021 года, однако дело в суд передали в октябре. Следователи установили, что 45-летний водитель молоковоза не справился с управлением, из-за этого грузовик опрокинулся.

На месте аварии погиб 4-летний мальчик, находившийся в кабине автомобили. Экспертиза показала, что на момент аварии водитель автомобиля был нетрезв.

"Обвинительный акт по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Мужчине грозит от 5 до 3 10 лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

Напомним, 15-летний подросток на мопеде разбился насмерть в Житомирской области.

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