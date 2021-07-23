В Хмельницкой области из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле с пшеницей (фото, видео)

В Хмельницкой области из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле с пшеницей (фото, видео)

Пожар ликвидировали пожарные и аграрии.

В с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района Хмельницкой области 23 июля из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле пшеницы.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.

На место происшествия прибыли спасатели. Также к тушению пожара присоединились и местные аграрии.

"Пока аграрии орали территорию по фронту распространения пламени, пожарные "отражали" в огня каждый квадратный метр пшеницы. Тушение осложнялось сильными порывами ветра, а также отсутствием водоисточников", — говорится в сообщении.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. От огня было спасено 65 гектаров поля, засеянного пшеницей.

Напомним, в Ровно из-за пожара в магазине жилого дома погиб человек.

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