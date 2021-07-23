В Хмельницкой области из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле с пшеницей (фото, видео)

Пожар ликвидировали пожарные и аграрии.
В с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района Хмельницкой области 23 июля из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле пшеницы.
Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.
На место происшествия прибыли спасатели. Также к тушению пожара присоединились и местные аграрии.
"Пока аграрии орали территорию по фронту распространения пламени, пожарные "отражали" в огня каждый квадратный метр пшеницы. Тушение осложнялось сильными порывами ветра, а также отсутствием водоисточников", — говорится в сообщении.
Пожар удалось оперативно ликвидировать. От огня было спасено 65 гектаров поля, засеянного пшеницей.
Напомним, в Ровно из-за пожара в магазине жилого дома погиб человек.