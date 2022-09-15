В Хмельницкой области легковушка насмерть сбила мужчину

На Хмельнитчине в среду, 14 сентября, произошла смертельная авария с участием пешехода.

ДТП произошло около 10:30 вблизи села Вербка на Летичевщине. В результате аварии погиб 68-летний пенсионер из Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент сбил автомобиль Peugeot Bipper. За рулем иномарки находился 66-летний житель Донецкой области.

От полученных травм пенсионер скончался на месте. Полиция открыла производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Как сообщалось, в Хмельницкой области на трассе "Староконстантинов-Полонное" произошла смертельная авария. Легковой автомобиль въехал прямо в металлический отбойник. Часть отбойника пробила лобовое стекло автомобиля и вылезла из другой стороны.

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