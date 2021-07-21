В Хмельницкой области легковушка не разминулась с фурой

В Хмельницкой области легковушка не разминулась с фурой

Травмы получил водитель легковушки.

В Хмельницкой области, на выезде из Шепетовки, произошла авария.

Об этом сообщат местное издание "День за днем".

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ДТП произошло утром 20 июля. На дороге не разминулись легковой автомобиль и грузовик. В результате зикнення грузовик DAF взлетела в кювет. Двери сбоку водителя в автомобиле Renault Kangoo унесло на десятки метров

39-летнего водителя Renault госпитализировали в травматологическое отделение Шепетовской многопрофильной больницы. Одна из пассажирок легковушки получила ушибы легкой степени тяжести.

Как сообщалось, на трассе Одесса-Киев, возле села Бурдовка, произошла смертельная авария. Предварительно установлено, что водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и столкнулся с полуприцепом грузовика DAF, 29-летний водитель которой остановился на разделительной полосе. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

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