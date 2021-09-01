В Хмельницкой области легковых влетел в грузовик: погиб водитель

В Хмельницкой области легковых влетел в грузовик: погиб водитель

Погибшему было 62 года.

В Хмельницкой области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

Также читайте В Кировоградской области женщина-водитель вылетела на тротуар и убила пешехода

ДТП произошло вблизи села Мицовцы Каменец-Подольского района. Отмечается, что Lanos столкнулся с грузовиком в попутном направлении, но она не ехала. Ведь на том участке дороги проводятся ремонтные работы.

В результате ДТП 62-летний водитель легковушки погиб. Его из покореженного автомобиля деблокировали спасатели.

Как сообщалось, в ночь на понедельник, 30 августа в Коростышеве произошла смертельная авария : Volkswagen въехал в колесоотбойник. По предварительной информации, 41-летний водитель иномарки ехал в направлении Киева, но не справился с управлением и влетел в колесоотбойник. В результате ДТП 38-летний пассажир автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

Новости Украины: на Прикарпатье почти одновременно произошли две масштабных аварии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку