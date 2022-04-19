В Хмельницкой области мать военного отдала мошенникам все средства, чтобы "освободить сына из плена"

В Хмельницкой области мать военного отдала мошенникам все средства, чтобы "освободить сына из плена"

Мужчина написал женщине в соцсети.

В Хмельницкой области фиксируют случаи, когда мошенники обращаются к родителям военнослужащих и рассказывают, что дети в плену.

Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.

Отмечается, что мать военнослужащего Вооруженных Сил Украины, живущая в одном из сел Изяславского района в соцсети, написал неизвестный. Он рассказал, что ее сын якобы в плену, а для его освобождения необходимы деньги. Мол, для этого следует перечислить денежные средства. Женщина перечислила злоумышленнику все деньги, которые имела, а это 12 тысяч гривен.

Кроме того, три случая мошенничества правоохранители зафиксировали в Славуте, Нетишине и Шепетовке. "В Славуте псевдооператоры под предлогом активизации сим-карты завладели 7 тысячами гривен. Псевдобанкиры обманули жительницу Нетешина на 53 тысячи гривен. А жительница Шепетовки потеряла 9 тысяч 500 гривен, став жертвой махинаций с арендой жилья", — сообщили в районном управлении.

Как сообщалось, Служба безопасности задержала двух мошенников из Запорожья, которые просили у предпринимателей Прикарпатья якобы для Вооруженных сил Украины. Они звонили по телефону франковским предпринимателям и просили перевести на карточку деньги на «помощь» ВСУ. Снятую со счета наличность в размере более 64 тысяч гривен мошенники поделили между собой.

Читайте также: