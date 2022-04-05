В Хмельницкой области мошенники обманули переселенцев, искавших жилье

Полицейские ищут злоумышленников.

В Хмельницкой областии мошенники обманули переселенца из Донецкой области: правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что 60-летний житель Краматорска приехал в областной центр вместе с женой. Поскольку в городе семья не смогла найти жилье, начала поиски в райцентрах.

В Сети нашли объявление о сдаче дома в Шепетовке. Мужчина послал тысячу гривен задатка. После этого супруги отправились в город, где забронировали жилье. Впрочем, по указанному адресу дома не было. На его месте расположено предприятие. Связь с "арендодателем" исчезла. Потерпевшие обратились в полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "мошенничество". Сейчас ищут злоумышленников.

Как сообщалось, в Хмельницкой области решили бороться с недобросовестными собственниками квартир, которые из-за высокого спроса на жилье среди переселенцев сильно увеличили стоимость аренды. За месяц войны 35 украинцев пожаловались в Бюро экономической безопасности на завышенные цены на жилье в регионе.

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