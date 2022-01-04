В Хмельницкой области мошенники похитили 32 тысяч гривен под видом выплаты "ковидной тысячи"

Женщина заставила обнародовать все свои данные.

В Хмельницкой области полиция расследует мошенническую схему, по которой женщина из Шепетовки под предлогом получения выплаты за вакцинацию лишилась собственных денег.

О преступной схеме рассказали в полиции.

"46-летняя шепетовчанка получила смс-сообщение на телефон о доступных выплатах за вакцинацию. Потерпевшая перешла по ссылке на фиктивный сайт и заполнила специальную форму, где указала все личные данные. После этого с ее карточного счета исчезло более 32 тысяч гривен", — сообщили правоохранители.

Полиция расследует преступление и призывает граждан не реагировать на подобные сообщения. "Карту "єПідтримка" можно оформить только в официальном приложении вашего банка, которое автоматически переводит в приложение "Дія". Все сообщения поступают только в этих приложениях, а не непосредственно на телефон", — уточнили правоохранители.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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