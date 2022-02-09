Пыталась продать обувь: в Хмельницкой области мошенники украли у женщины более 100 тысяч гривен

Пыталась продать обувь: в Хмельницкой области мошенники украли у женщины более 100 тысяч гривен

Женщина не побоялась перейти по вредоносной ссылке.

В Шепетовке Хмельницкой области мошенники через онлайн-доску объявлений украли у женщины более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в местном управлении полиции.

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30-летняя женщина выставила на доску объявлений сообщение о продаже обуви. Спустя время ей позвонил псевдо-покупатель, который высказал заинтересованность в приобретении товара.

Мошенник, после недолгого общения с гражданкой, выслал ей неизвестную ссылку, кликнув на которую — у женщины списались 102 тысячи гривен.

"Печально, что потерпевшая знала о таком виде мошенничества, однако совершила все предложенные ей манипуляции. По данному факту дознаватели Шепетовского райуправления полиции открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства событий. Запомните: при купле-продаже товаров через интернет ни в коем случае не переходите по предложенным ссылкам и не вносите туда свои личные данные", — отметили в управлении полиции.

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