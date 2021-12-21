В Хмельницкой области муж в гостях жестоко убил свою 26-летнюю жену

В Хмельницкой области муж в гостях жестоко убил свою 26-летнюю жену

Мужчина заявил, что расправился с жертвой из-за ревности.

В с. Слободка-Рихтовская Хмельницкой области 36-летний мужчина убил 26-летнюю жену. Он заявил, что сделал это из-за ревности.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

По данным следствия, 20 декабря в 19:00 подозреваемый и его жертва отдыхали у знакомых. Внезапно агрессор начал колотить женщину, которая от полученных травм скончалась на месте трагедии. Полицию вызвал 46-летний владелец дома, в котором было застолье.

Подозреваемый заявил полиции, что он жестоко избил жену, потому что приревновал ее к другим мужчинам.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. 36-летний мужчина был задержан. Продолжается следствие.

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