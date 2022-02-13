В Хмельницкой области мужчина 18 раз ограбил один и тот же магазин (фото)

В Хмельницкой области мужчина 18 раз ограбил один и тот же магазин (фото)

Злоумышленник будет отбывать срок.

В Хмельницкой области задержали и осудили серийного вора – он обворовывал магазин. Общая сумма ущерба сети магазинов превысила 10 тысяч гривен.

О том, что в Шепетовке суд вынес приговор мужчине, который 18 раз обворовывал один и тот же супермаркет, сообщает ГУ НП в Хмельницкой области.

Как стало известно из материалов дела, фигурант в течение нескольких месяцев скрыто выносил из магазина товары, предпочитая не рассчитываться за свои "покупки".

Первые кражи обвиняемый начал совершать еще в августе 2021 года: сначала выбор злоумышленника остановился на элитном алкоголе, а позже начал выносить продукты питания.

Впрочем, очередная попытка выноса неоплаченного товара закончилась неудачей, поскольку мужчину уже заметили охранники и своевременно вызвали правоохранителей.

Шепетовский горрайонный суд признал 43-летнего злоумышленника виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытанием на 2 года 6 месяцев испытательного срока.

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Напомним, во Львовской области мать двоих детей украла у пенсионера 200 грн, чтобы купить продукты. За это ее арестовали на пять дней.

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