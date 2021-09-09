В Хмельницкой области мужчина до смерти забил свою 33-летнюю жену и пытался сбежать: фото

В Хмельницкой области мужчина до смерти забил свою 33-летнюю жену и пытался сбежать: фото

Правоохранители с помощью служебной собаки оперативно вышли на след душегуба.

В среду, 8 сентября, в селе Путринцы Хмельницкой области 33-летний мужчина до смерти избил свою 33-летнюю жену, а сам пытался сбежать. Впрочем злоумышленника оперативно задержали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 33-летней женщины с множественными ушибами и ссадинами. Мужа дома не было, поэтому сразу начались его поиски.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Полицейские задействовали служебную овчарку, которая вывела правоохранителей в соседнее село Михля, где 33-летнего злоумышленника и задержали — он как раз пытался сбежать в Изяслав на попутном автомобиле.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Луцке мужчина зарезал соседа во время драки.

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