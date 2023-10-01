В Хмельницкой области мужчина напитал алкоголем 13-летнюю девушку и изнасиловал ее

Ребенок сам обратился в полицию.

В Хмельницкой области 41-летний мужчина напитал алкоголем 13-летнюю девушку, а затем изнасиловал ее, воспользовавшись тем, что девушка не могла сопротивляться.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

"Обвиняемый предложил потерпевшей употребить вместе с ним алкоголь, на что она согласилась. Когда 13-летняя девочка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, фигурант воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал", – говорится в сообщении.

Об инциденте сообщила сама девочка, позвонив в полицию. Мужчине инкриминируют нарушение ч.4 ст. 152 УК (изнасилование малолетней девушки). Ему грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.

В настоящее время досудебное расследование дела завершено. Материалы направили в суд.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

Читайте также: