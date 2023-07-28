В Хмельницкой области мужчина насиловал девочку, а мальчика заставлял смотреть порно

Хмельницкий суд назначил 12 лет лишения свободы мужчине, который годами насиловал свою малолетнюю дочь. Когда же ребенок сопротивлялся, он угрожал ему убийством и также запугивал, что побьет его мать и брата.

Об этом пишет ZAXID.net

Как говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда, потерпевшая девушка рассказала, что отец развращал ее примерно с пятилетнего возраста и делал это систематически. Он заставлял девушку пить противозачаточные таблетки, угрожал ей убийством в случае возражений и заявлял, что побьет ее маму и брата, если она откажется вступать с ним в половой акт.

Согласно выводам экспертизы, в результате пережитого насилия у девушки развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Ребенок обо всем рассказал маме только в 2020 году. До этого не говорила из-за страха перед отцом. Женщина сразу же написала заявление в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина развращал не только дочь, но и малолетнего сына: в частности, он заставлял обоих детей смотреть мультики порнографического характера.

Обвиняемый отец свою вину категорически возражал и заявил, что его оговаривают из-за того, что в 2018 году он покинул жену и нашел другую женщину. Однако суд расценил эти показания критически, потому что мужчина сам признал, что даже после развода иногда приходил ночевать в дом бывшей жены и никакого конфликта с ней не было.

Судья признал мужчину виновным в нарушении нескольких статей УК: ч.3 и ч.4 ст. 152 УК (изнасилование лица, которому не исполнилось 14 лет) и ч.2 ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних). Суммарно ему назначили 12 лет заключения.

Напомним, в Хмельницкой области к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, который насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы.

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