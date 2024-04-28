В Хмельницкой области мужчина не явился в ТЦК из-за похмелья: как его наказали

В Хмельницкой области судили мужчину, который уклонился от мобилизации, поскольку тот не смог прибыть в ТЦК из-за похмелья.

Об этом говорится в приговоре Красиловского районного суда.

Отмечается, что его сначала приговорили к трем годам тюрьмы, однако наказание было изменено на год испытательного срока.

По материалам дела, военнообязанный признал свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины.

Как объяснил сам мужчина, перед явкой в ТЦК и СП он напился, из-за чего на следующий день чувствовал себя плохо. Поэтому он не явился по вызову и не сообщил об этом представителю ТЦК. В преступлении военнообязанный раскаялся и готов служить и защищать Украину.

"В свою очередь представитель ТЦК во время судебного заседания рассказал, что летом 2023 года раздавал боевые повестки гражданам. Обвиняемый тоже получил такую повестку, за получение которой он расписался лично. Также ему объяснили, какое наказание может ожидать мужчину, если он не появится". в ТЦК для получения боевой повестки", — говорится в сообщении.

Обстоятельствами, уменьшающими уровень наказания обвиняемого, признали искреннее раскаяние и признание своей вины.

Напомним, есть два вида ответственности за уклонение от военной службы – административное и уголовное.

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