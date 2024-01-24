В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации из-за больного ребенка: наказал ли его суд

На суде мужчина просил строго его не наказывать.

В Хмельницкой области к 1 году и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации, поскольку в день призыва должен был ехать с сыном в больницу.

Об этом говорится в приговоре Белогорского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчину в сентябре 2023 года сочли годным к службе в армии. Также ему вручили повестку на отправку в воинскую часть, однако он уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что действительно не пришел в ТЦК и СП, поскольку должен был вести своего больного сына на осмотр в больницу в Хмельницком. Мужчина просил суд его строго не наказывать и дать возможность исправиться на свободе.

Суд установил, что мужчина воспитывают 7-летнего сына, у которого диагностирован детский аутизм. Однако к показаниям, что мужчина избежал мобилизации из-за того, что должен был везти сына к медикам, суд отнесся критически.

"По мнению суда, основания для освобождения обвиняемого от отбывания наказания с испытанием отсутствуют, ведь это не будет достаточным для его исправления и не будет отвечать общественному интересу в государстве, противостоящем преступной военной агрессии российской федерации, что в случае такого применения может стать отрицательным примером для других лиц", — говорится в пояснении суда.

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и осудили на 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Винницкой области отец 3 детей отказался от мобилизации и обвинил ТЦК в давлении.

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