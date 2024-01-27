В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, потому что ему не исполнилось 27 лет: суд его наказал

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, считая, что во время войны могут призывать только тех, кому более 27 лет.

Об этом идет речь в приговоре Изяславского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина в июле 2023 года прошел ВВК, признавшую его годным к службе в армии. Ему вручили повестку и он должен был прийти в военкомат, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина пояснил, что "он не явился, поскольку считал, что до 27 лет его мобилизовать не могут. Других причин неявки у него не было. Также обвиняемый указал, что сейчас он служить не желает, поскольку опасается за свое жизнь".

Суд опроверг, что мужчин до 27 лет не могут призвать в армию.

На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации. Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных сил Украины и других военных формирований", — говорится в пояснении суда.

Также по данным суда, подозреваемый призывной комиссией Изяславского района Хмельницкой области 12 февраля 2016 взят на учет военнообязанных и зачислен в запас согласно абз. 5 ч. 10 ст. 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в суде.

Приговор суда

Напомним, в Ровенской области мужчина пол года избегал мобилизации, потому что "не имел денег на проезд".

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