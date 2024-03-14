В Хмельницкой области мужчина переехал трактором насмерть 83-летнюю тещу

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Местный житель наехал трактором на 83-летнюю тещу – от полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщили в полиции региона.

60-летний местный житель во время запуска двигателя самодельного трактора наехал на 83-летнюю тещу. Потерпевшая получила телесные повреждения, от которых через некоторое время скончалась.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теперь мужчине грозит от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Ранее стало известно, что в Харьковской области во время ссоры мужчина застрелил из ружья собственную жену.

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