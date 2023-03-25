В Хмельницкой области мужчина перерезал горло военной медсестре

В Хмельницкой области мужчина во время ссоры перерезал горло военной медсестре. Он пришел в гости к потерпевшей. Между ними произошел словесный конфликт.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

По информации ведомства, трагедия произошла в Староконстантинове.

"Гость взял кухонный нож и воткнул в шею 41-летней женщине и, не вынимая его, перерезал ей горло. Нанесенное тяжелое ранение не оставило ей шансов на жизнь. Тело убитой нашла мать", — говорится в сообщении ведомства.

Как оказалось, женщина работала медицинской сестрой в воинской части и имела звание сержанта. На следующий день мужчину задержали правоохранители. Им оказался 48-летний местный житель. Сейчас ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства.

Напомним, в Винницкой области злоумышленники убили мужчину, чтобы не отдавать ему долг.

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