В Хмельницкой области мужчина погасил сигарету о глаз подростка: как наказали злоумышленника

Обвиняемый утверждал, что подростки сами спровоцировали инцидент, ведь громко разговаривали и матерились.

Житель Каменец-Подольского в Хмельницкой области погасил сигарету о веко подростка. Злоумышленник был арестован на 5 месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого апелляционного суда.

Инцидент произошел 7 июля прошлого года. На летней террасе кафе в Каменце-Подольском 57-летний местный житель вместе с товарищем распивали пиво. Рядом стояла компания подростков. В какой-то момент громкие разговоры ребят разозлили мужчину. Злоумышленник подошел к одному из них и приложил окурок к глазу подростка. Сигарету держал до тех пор, пока парень не оттолкнул нападающего.

Медики диагностировали у пострадавшего несовершеннолетнего две ожоговые раны века. По словам правоохранителей, такие травмы считаются легкими телесными повреждениями.

Местный суд признал каменчанина виновным в хулиганстве и наказал его пятью месяцами ареста.

Что говорит обвиняемый

Мужчина вместе с адвокатом подали апелляцию и просили заменить арест исправительными работами. Адвокат утверждал, что у его подзащитного есть положительные характеристики и к уголовной ответственности привлекается впервые.

Обвиняемый утверждал, что подростки сами спровоцировали инцидент, ведь громко разговаривали и матерились. А сигаретой он якобы случайно попал в глаза.

"Что-то они там громко кричали, матерились. Я подошел к ним и говорю: ребята, немного тише, если можно. Они там что-то сказали неприятное слово, и я хотел там будто испугать и была сигарета в руке. И так получилось, что я его задел сигаретой", – сказал обвиняемый в суде.

Эти слова не подтвердили ни свидетели, ни камеры видеонаблюдения.

"Судом первой инстанции правильно установлено, что обвиняемый не раскаялся в содеянном, не выражал сожаление по поводу совершенного и осуждение своего поведения, не просил прощения у потерпевшего, что подтвердил в судебном заседании законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего. Признавал свою вину частично, отмечал, что случайно сигаретой в глаза, а впоследствии, выискивая оправдание своих действий, отмечал, что причиной действий стали оскорбительные высказывания потерпевшего, чего не установлено в ходе судебного разбирательства", – говорится в определении суда.

Ранее сообщалось, что на Львовщине сын безжалостно убил родную мать.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области отец зарезал младшего сына, а старший чудом спасся.

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