В Хмельницкой области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации: как его наказали

В Хмельницкой области к 4 годам лишения свободы приговорили 48-летнего мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.

Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

По данным прокуратуры, мужчина в июле 2022 года получил повестку. Он прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к службе, однако отказался прийти в центр комплектования.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и приговорил к 4 годам лишения свободы.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Закарпатской области задержана карета скорой помощи, которая вывозила уклонистов за границу. Схему организовал фельдшер и его подельник.

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