В Хмельницкой области мужчина случайно задушил женщину во время секса: подробности инцидента

Мужчину признали виновным в убийстве по неосторожности и назначили пять лет тюрьмы.

В Староконстантине в Хмельницкой области судили 31-летнего мужчину, который во время секса задушил 41-летнюю женщину.

Об этом пишет Zaxid.net.

Сначала ему инкриминировали умышленное убийство, но в суде следствие не предоставило достаточно доказательств, чтобы убедить судью, что у мужчины был умысел на преступление. Его признали виновным в убийстве по неосторожности и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Как говорится в приговоре Староконстантиновского райсуда, инцидент произошел 28 ноября 2021 года в подвале одной из многоэтажек в Староконстантинове. 31-летний мужчина, в ту ночь распивавший алкоголь в компании знакомых, под утро остался наедине с 41-летней женщиной. Они занялись сексом. Во время полового акта мужчина схватил ее за шею и держал так не менее минуты. Он вызвал ей перелом подъязычной кости, в результате которого женщина задохнулась и умерла.

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Обвиняемый в суде рассказал, что держал женщину недолго и что не мог нанести ей таких сильных повреждений. После того, как она охрипела, он прекратил половой акт и заснул. Когда проснулся, вышел на улицу, взял такси и поехал домой.

Тело погибшей обнаружили в подвале через неделю после инцидента. Полиция оперативно обнаружила и задержала 31-летнего подозреваемого.

Ему объявили о подозрении по статье умышленное убийство. Но суд переквалифицировал дело по ч.1 ст. 119 УК (убийство по неосторожности), поскольку в суде следователи не смогли доказать, что мужчина имел умысел на убийство.

Его признали виновным в убийстве по неосторожности и назначили пять лет тюрьмы – это максимальное наказание по этой статье. Кроме этого, он должен уплатить 300 тыс. грн моральной компенсации матери погибшей и еще 69 тыс. грн государству за проведенные экспертизы.

Заметим, что приговор пока не вступил в законную силу, обвиняемый может подать апелляцию.

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