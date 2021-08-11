В Хмельницкой области мужчина вызвал полицию из-за исчезновения детей: они пошли к соседям просить еду

Матери инкриминируют невыполнение родительских обязанностей.
В Хмельницкой области в полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что он вернувшись домой, застал там свою нетрезвую жену. При этом загадочно исчезли его дети.
Об этом сообщили в секторе ювенальной превенции Хмельницкого районного управления полиции.
На место происшествия прибыли правоохранители. Они установили, что мать в тот день была в нетрезвом состоянии и не покормила малышей. Из-за этого дети пошли к соседям просить еду, где их накормили и помыли.
В отношении матери составлен административный протокол по ст.184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дело будет рассматриваться в суде.
Напомним, в Мелитополе пенсионерки устроили травлю детям, которые слушают музыку.