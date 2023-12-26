В Хмельницкой области мужчина захотел мобилизоваться, но мать забрала его из ТЦК: все закончилось судом

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сначала добровольно пришел в военкомат, но впоследствии вместе с матерью вышел из помещения ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки – ред.) и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Деражнянского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина добровольно пришел в военкомат в марте 2023 года. Его признали годным к службе в армии и вручили боевую повестку. Однако мужчина вышел из ТЦК и СП и не вернулся.

На суде житель Хмельнитчины вину не признал. Он объяснил, что добровольно пришел в военкомат, где ВВК сочла его годным к службе в армии. В тот же день он получил повестку, однако из-за гипертонической болезни покинул помещение ТЦК и обратился за медицинской помощью.

Работник военкомата подтвердил, что подозреваемый добровольно пришел в ТЦК и СП, где ему вручили повестку после прохождения ВВК. Потом пришла мать мужчины и просила отпустить его, но ей отказали. Тогда мужчина оставил свои вещи и ушел вместе с мамой. Затем женщина вернулась, чтобы забрать вещи сына.

Фельдшер сообщила, что ей звонила мать подозреваемого, однако медик не оказывала ему медицинскую помощь и порекомендовала обратиться к семейному врачу.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, нардеп рассказал, какая ответственность угрожает военнообязанным за границей.

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