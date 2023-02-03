В Хмельницкой области мужчина зарезал родного брата, а тело спрятал

В с. Довгаловка в полицию обратилась местная жительница и заявила об исчезновении 38-летнего родственника.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

В дом, где жил пропавший, сразу выехали сотрудники полиции. Во время общении с его старшим братом было заметно, что мужчина нервничает и путается в показаниях. Во время осмотра дома полицейские заметили в нескольких местах следы крови, а также обнаружили окровавленный нож.

"47-летний мужчина признался, что во время застолья между ним и братом завязался спор, во время которого он нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался. Чтобы скрыть совершенное преступление, злоумышленник погрузил тело на воз, вывез под с. Святец Теофипольской тергромады и сбросил в ров. Там его и обнаружили полицейские", — рассказали в полиции.

Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области уже объявили задержанному подозрение по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет заключения.

Напомним, в Харькове 32-летний мужчина задушил родного брата.

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