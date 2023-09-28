В Хмельницкой области мужчину избили до реанимацию за замечание выключить российский шансон

Сын пострадавшего мужчины с начала полномасштабного вторжения России находится в Донецком направлении.

В городе Дунаевке на Хмельнитчине молодые люди чуть ли не до смерти избили мужчину, который сделал им замечание, потому что те слушали российский шансон на всю улицу.

Об этом сообщила в Facebook супруга пострадавшего Наталья Алексеева.

По ее словам, мужчины находились в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел возле магазина "Оазис".

"Нанесли тяжелые травмы, после которых он находился в реанимационном отделении, впереди еще дорогие операции и тяжелая реабилитация. А эти "почитатели русского" и дальше гуляют по улицам нашего города", — пишет женщина.

Жена пострадавшего мужчины добавляет, что их сын с самого начала полномасштабного вторжения России находится на Донецком направлении, защищает Украину, пока другие распивают и слушают язык врага.

"Я хочу спросить, где справедливость, порядочность и честность. За что погибают молодые ребята. Сын через несколько дней едет на передовую, мужчина – в больнице", – в отчаянии написала Наталья.

Появилось видео избиение

В Сети опубликовали видео избиения. На кадрах видно, что один из мужчин подошел к другому, они разговаривали. В какой-то момент один молодой человек отходит в сторону магазина, а другой догоняет его, несколько раз толкает и бросает на асфальт. Затем лежащего и в крови мужчины он добивает кулаками и ногами. Рядом были еще двое мужчин. Дальше ребята сели в авто и уехали.

Люди, проходящие мимо драки, не остановятся и не пытаются выяснить обстоятельства конфликта. Они идут мимо мужчин, которые избивают потерпевшего чуть ли не до смерти, по своим делам.

В Хмельницкой области мужчину избили к реанимации за замечание выключить российских шансон

Что говорят в полиции

На сайте ГУНП в Ивано-Франковской области рассказали о подробностях конфликта. За избиение 64-летнего мужчины задержали 26-летнего парня, ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

"26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко включил музыку в автомобиле своего товарища. По словам очевидцев, это были песни российских исполнителей. Поэтому потерпевший, в то время проходивший мимо, сделал молодому человеку замечания и настоял, чтобы тот выключил музыку. В ответ подозреваемый агрессивно отреагировал и избил незнакомца", — рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, потерпевшего госпитализировали в больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

"Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции объявили злоумышленнику подозрение по ч. 1 ст. 122 ( Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и вынесли ходатайство о назначении ему судом меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста, говорится в сообщении",- говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ввели мораторий на использование российского культурного продукта.

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