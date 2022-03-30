В Хмельницкой области начали бороться с нарушителями комендантского часа: вручают повестки

В Хмельницкой области начали бороться с нарушителями комендантского часа: вручают повестки

В области комендантский час действует с 21:00 до 06:00.

В Хмельницкой области начали бороться с нарушителями комендантского часа, а также нарушителями правил дорожного движения.

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Об этом сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции.

На блок-постах нарушителям начали вручать повестки на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения Вооруженных сил Украины.

"Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять на сопротивление врагу", — говорится в сообщении.

К слову, комендантский час действует в области с 21:00 до 06:00. В настоящее время запрещено находиться на улице без специального пропуска. Выдают их только работникам критической инфраструктуры.

В свою очередь, инспектор взвода 2 роты 4 батальона УПП в Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказывает местному изданию "Всем", что участвовать повестки начали с 28 марта. Она отметила, что ранее на улицах также были задержаны такие нарушители. Впрочем, их доставляли в отделения полиции для проверки личности.

Как сообщалось, в Ровенской области задержали более 400 человек за нарушение комендантского часа. Отдельные нарушители комендантского часа получают повестки в армию сразу на месте.