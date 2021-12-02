В Хмельницкой области нашли два артиллеристских фугасных снаряда: что делать, если вы наткнулись на бомбу

В Хмельницкой области нашли два артиллеристских фугасных снаряда: что делать, если вы наткнулись на бомбу

Боеприпасы лежали в лесу возле поселка.

В Хмельницкой области местные жители обнаружили в лесу два фугасных снаряда времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Опасную находку нашли в лесу в Каменце-Подольском районе. Там рядом с поселком Закупное нашли фугасную авиационную бомбу ФАБ-100 и ФАБ-50. На место инцидента вызвали спасателей и взрывотехников.

"Они будут уничтожены в установленном порядке. В целом с начала года саперы ГСЧС Хмельницкой области изъяли и уничтожили 1263 боеприпаса времен прошлых войн", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

Что делать, если вы нашли боеприпас

Спасатели акцентируют — если вы наткнулись на опасную находку, ее ни в коем случае нельзя трогать руками. Это может привести к детонации.

Запрещается

Брать в руки.

Не переносить.

Не разбирать.

Не бросать боеприпасы в костер.

"Немедленно сообщите об опасной находке в ближайшее подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по номеру телефона "101", — добавили в ГСЧС области.

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