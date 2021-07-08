В Хмельницкой области нашли трипольское поселение 5 тысячелетия до нашей эры (видео)

Археологи раскопки проводят на поле.

На трипольское поселение, датированное примерно пятым тысячелетием до нашей эры, наткнулись участники археологической экспедиции вблизи Голоскова Каменец — Подольского района.

Об этом сообщает Суспільне.

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Петр Болтанюк, научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника, рассказывает, что раскопки решили делать на месте, где в 1947 году местный краевед Николай Бурковский обнаружил остатки трипольского поселения, и где с тех пор ученые исследований не проводили.

На поле, усеянном соей и усыпанном обломками терракотовой керамики, археологи ищут артефакты в трех траншеях. В третьей, на глубине полтора метра, нашли каменную кладку.

Участник экспедиции Евгений Левинзон, который исследует трипольскую культуру, говорит: "Красные кирпичи — перекрытия между первым и вторым этажами характерные для трипольского поселения жилья".

Ученый также рассказывает, что трипольцы строили наземные глинобитные двухэтажные дома с деревянными каркасами.

"Трипольцы часто переселялись с места на место раз в 50-80 лет. Это сопровождалось сожжением поселения и переселением в другое место. Причины разные. Ученые называют и истощение почв, и какие-то ритуальные вещи, и предотвращения вспышек эпидемий", — говорит ученый.

Раскопки именно в этом месте — особые, поскольку здесь проходила определенная зона между локальными группами трипольского населения. В частности, между шепенецкой группой и мерешовской.

Участница экспедиции Александра Белик выяснила, что это трипольское поселение располагалось на площади примерно в десять гектаров.

"Благодаря биологии, мы по костям можем определять возраст, а когда никакая наука не может ответить, то присоединяются математика и физика. Берем примерное количество керамики и можем определить примерное количество людей, которые здесь жили. А также благодаря формулам мы можем определить, сколько людей перешло в другое поселение", — отметила Белик.

Удастся ли из найденных обломков артефактов пятого тысячелетия до нашей эры составить целостный предмет быта, археологи пока не прогнозируют.

Трипольская культура — археологическая культура, названная по месту открытия в селе Триполье недалеко от Киева. Была распространена в эпоху энеолита на территории Украины к западу от Днепра и в Молдавии, а также в восточной Румынии, где ее называют культурой Кукутени (Кукутень). Для нее характерны высокий уровень развития хозяйства и развитые общественные отношения. Высокого уровня достигло гончарное ремесло.

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