В Хмельницкой области нашли трипольское поселение V тысячелетия до нашей эры: подробности

Площадь трипольского поселения составляла 10 гектаров. Сейчас там продолжаются раскопки.

Возле села Голосков Каменец-Подольского района Хмельницкой области археологи нашли трипольское поселения, которое датируется V тысячелетием до нашей эры.

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Об этом сообщает "Общественное".

Раскопки украинские ученые начали на месте, где в 1947 году местный краевед Николай Бурковский обнаружил остатки трипольского поселения. Однако с тех пор и вплоть до 2021 года никаких работ на этом месте археологи не проводили.

Археологи проводят работы возле поля, засеянного соей. Сейчас там уже обнаружили каменную кладку, керамику и красный кирпич, из которого трипольцы строили перекрытия между 1 и 2 этажами.

"Трипильци часто переселялись с места на место раз в 50-80 лет. Это сопровождалось сожжением поселения и переселением в другое место. Причины разные. Ученые называют и истощение почв, и какие-то ритуальные принадлежности, и предотвращения вспышек эпидемий", — говорит ученый Евгений Левинзон.

Участница экспедиции Александра Белик, которая изучает археологию с помощью математики и физики, уже исследовала, что это трипольское поселение располагалось на площади примерно в 10 гектаров.

Напомним, в Днепропетровской области нашли кромлех старше пирамид и Стоунхенджа.

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