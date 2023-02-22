В Хмельницкой области несколько тысяч человек остались без света: что произошло

В области был сильный ветер.

В среду, 22 февраля, в Хмельницкой области 3757 потребителей остались без электроснабжения. Энергетики пытаются вернуть людям свет.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

"В результате неблагоприятных погодных условий (сильных порывов ветра) обесточенными остаются 3757 потребителей", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в "Хмельницкоблэнерго" подчеркивают, что еще накануне люди остались без электричества. В настоящее время около 60% повреждений устранены. Бригады продолжают работу, но погодные условия замедляют аварийно-восстановительные работы.

"В результате ухудшения погодных условий и порывов ветра до 35 м/с в части общин области произошли обрывы проводов воздушных линий электропередачи и соответственно аварийные отключения. Энергетики осуществляли аварийно-восстановительные работы целый день, но ветер не утихал и добавлял новых повреждений", — говорит в "Хмельницкоблэнерго".

К слову, на сегодняшний день лимит использования электроэнергии для области не установлен. Поэтому день пройдет без почасовых отключений.

Напомним, накануне из-за сильного ветра были обесточены 122 населенных пункта Львовской области. Наибольшие проблемы на Яворовском, Бродовском, Перемышлянском и Жовковском направлениях.

Также 21 февраля в Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из — за ухудшения погоды. Без электроэнергии осталось более 7 тысяч потребителей.

Свет есть, но не у всех: где остаются проблемы с электричеством - Руслан Слободян