В Хмельницкой области обманули переселенку из Северодонецка: украли с карты почти 50 тыс. грн

С начала войны возросло количество случаев, когда мошенникам удавалось нажиться на доверчивых гражданах.
В Хмельницкой области неизвестные нажились на 54-летней переселенце. Женщина временно перебралась в Северодонецк в поселок Смотрич Дунаевецкого района.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Хмельницкой области.
Женщине 25 апреля на Viber поступило сообщение с активной ссылкой. В нем говорилось о получении социальной помощи, оказываемой переселенцам из зоны активных боевых действий. Женщина перешла по ссылке. Впрочем, после этого ее телефон заблокировали.
Позже переселенка обнаружила, что с ее банковского счета сняли 47 513 гривен. Средства перевели на другой счет.
Жительница Луганской области обратилась в полицию. По факту мошенничества следователи открыли уголовное производство.
Как сообщалось, полиция Львовской области разоблачила злоумышленника, который впоследствии продал некачественные пластины, из которых впоследствии изготовляли бронежилеты. К слову, в марте мужчина получил из-за границы пластины соответствующего стандарта для бронежилетов, которые должны были отдать волонтерской организации. Впрочем, он решил их продать.
Читайте также:
- Россияне требуют обменивать гражданских украинцев на своих военных
- 300 "мотивированных" воинов и испорченные боеприпасы: Россия создает видимость угрозы из Приднестровья, чтобы отвлекать ВСУ
- Поймали "на горячем": на Волыни волонтер городского совета незаконно переправлял мужчин за границу