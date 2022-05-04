В Хмельницкой области обманули переселенку из Северодонецка: украли с карты почти 50 тыс. грн

В Хмельницкой области обманули переселенку из Северодонецка: украли с карты почти 50 тыс. грн

С начала войны возросло количество случаев, когда мошенникам удавалось нажиться на доверчивых гражданах.

В Хмельницкой области неизвестные нажились на 54-летней переселенце. Женщина временно перебралась в Северодонецк в поселок Смотрич Дунаевецкого района.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Хмельницкой области.

Женщине 25 апреля на Viber поступило сообщение с активной ссылкой. В нем говорилось о получении социальной помощи, оказываемой переселенцам из зоны активных боевых действий. Женщина перешла по ссылке. Впрочем, после этого ее телефон заблокировали.

Позже переселенка обнаружила, что с ее банковского счета сняли 47 513 гривен. Средства перевели на другой счет.

Жительница Луганской области обратилась в полицию. По факту мошенничества следователи открыли уголовное производство.

Как сообщалось, полиция Львовской области разоблачила злоумышленника, который впоследствии продал некачественные пластины, из которых впоследствии изготовляли бронежилеты. К слову, в марте мужчина получил из-за границы пластины соответствующего стандарта для бронежилетов, которые должны были отдать волонтерской организации. Впрочем, он решил их продать.

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